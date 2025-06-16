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إيران تكتشف صواريخ تعمل عن بعد نشرها عملاء إسرائيليون لتدمير الدفاع الجوي الإيراني

الإثنين 16 يونيو 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكتشف صواريخ تعمل عن بعد نشرها عملاء إسرائيليون لتدمير الدفاع الجوي الإيراني



طهران/سما/

أفادت قناة Press TV بأن أجهزة الأمن الإيراني المختصة اكتشفت داخل أراضي الجمهورية، وجود أنظمة صواريخ سبايك الإسرائيلية المضادة للدبابات، التي يتم التحكم بها عن بعد.

 

وأشارت القناة  التلفزيونية الإيرانية إلى أن عملاء إسرائيليين قاموا بنشر هذه المنظومات المزودة بالأتمتة والتحكم عبر الإنترنت في أراضي إيران.

 

ووفقا لمعلومات القتاة، كان الهدف من نشر هذه المنظومات تعطيل عمل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ولم تحدد القناة التلفزيونية مكان وجود الأسلحة الإسرائيلية بدقة.

و Spike- هي سلسلة صواريخ مضادة للدبابات من الجيل الثالث، تعمل باسلوب "أطلق وانسى". في سلسلة سبايك يوجد خمسة صواريخ مخصصة للاستخدام في مهام مختلفة، ولكل صاروخ تفاصيل تقنية مختلفة تتلائم مع المطلوب منه.

وجميع هذه الصواريخ يمكن نصبها على وسائل مختلفة، ومعظمها تستخدم أيضا كصواريخ كتف. المنظومات من تصميم وإنتاج شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة.

وهي مخصصة لتدمير الدبابات والهياكل الهندسية والتحصينية والأهداف السطحية. يبلغ مدى صاروخ سبايك-إم آر المحمول المضاد للدبابات 2500 متر، ويتميز بتوجيه ذاتي.

وتتواصل الحرب المدمرة بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع، حيث شنت إيران فجرا ضربات بصواريخ بالستية تكتيكية موجهة مستهدفة وسط إسرائيل فيما أعلنت إسرائيل استكمال هجماتها داخل إيران.

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