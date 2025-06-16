أسعار خيالية تنتظر النفط.. ماذا لو تم إغلاق مضيق هرمز؟

موسكو/سما/

حذر رئيس المعهد الروسي للطاقة الوطنية ألكسندر فرولوف من عواقب التصعيد الإسرائيلي - الإيراني على أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد يدفع البرميل إلى 1000 دولار.

وقال فرولوف في حديث لوسائل إعلام نشر تفاصيله في قناته بتطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي: "إذا تطورت الأحداث بنفس المنحى الذي تطورت به خلال تبادل الضربات السابق، والذي انتهى بسرعة، فلن يكون هناك أي تأثير تقريبا على سوق النفط. لكن إذا استمرت الأزمة الحالية، فإن البنية التحتية للنفط والغاز في هذه البلدين ستتعرض للهجوم".

وأضاف الخبير أن "إيران ليست المورد الرئيسي للنفط في السوق العالمية، ولكنها تصدر ما بين 1 و1.5 مليون برميل يوميا للاعبين خارجيين مثل الصين، وأن أي انقطاع في الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن يمكن تعويض فاقد الإمدادات من خلال احتياطيات النفط في الصين وزيادة الإنتاج من جانب دول (أوبك+)".

وتوقع الخبير ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى فلكي في حال تم إغلاق مضيق هرمز، وقال: "إذا انخرطت دول أخرى في الصراع، فإن حركة النقل البحري عبر مضيق "هرمز" ستضطرب، الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 21 مليون برميل يوميا وإذا تم حظره فإن الأسعار سترتفع إلى 300 دولار، أو حتى 1000 دولار".

وارتفع الخامان القياسيان "برنت" والأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنحو 7% عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي.

وأدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي، حيث يمر عبره نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط.