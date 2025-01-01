الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إخراج الفرقة 98 من قطاع غزة، فيما عزز قواته عند حدود مصر والأردن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه أخرج الفرقة 98 من قطاع غزة، وهي فرقة النخبة المكونة من المظليين وقوات الكوماندوز، والتي كانت تعمل ضمن المناورة العسكرية في القطاع حتى بدء الحملة ضد إيران، مشيرة إلى إنه الآن تبقت في القطاع 4 فرق عسكرية، بحجم قوات مخفض، وما زالت تواصل القتال هناك.

ولفتت الإذاعة، إلى أن لواء ناحال غادر قطاع غزة، وانتقل لتعزيز الدفاع في الضفة الغربية، بدلا من قوات قيادة الجبهة الداخلية التي تم استدعاؤها للمشاركة في مهام الإنقاذ والإغاثة في مواقع الدمار المختلفة في أنحاء البلاد.

وفي المقابل، قام الجيش الإسرائيلي بزيادة حجم قواته على حدود الأردن ومصر، فعلى الحدود الشرقية مع الأردن، بالإضافة إلى الفرقة الجديدة التي تولت المسؤولية هناك، تم توسيع عدد المقاتلين بنحو ثلاثة أضعاف، وذلك بهدف مواجهة احتمال محاولة التسلل.