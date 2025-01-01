  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من غزة

الإثنين 16 يونيو 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إخراج الفرقة 98 من قطاع غزة، فيما عزز قواته عند حدود مصر والأردن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه أخرج الفرقة 98 من قطاع غزة، وهي فرقة النخبة المكونة من المظليين وقوات الكوماندوز، والتي كانت تعمل ضمن المناورة العسكرية في القطاع حتى بدء الحملة ضد إيران، مشيرة إلى إنه الآن تبقت في القطاع 4 فرق عسكرية، بحجم قوات مخفض، وما زالت تواصل القتال هناك.

ولفتت الإذاعة، إلى أن لواء ناحال غادر قطاع غزة، وانتقل لتعزيز الدفاع في الضفة الغربية، بدلا من قوات قيادة الجبهة الداخلية التي تم استدعاؤها للمشاركة في مهام الإنقاذ والإغاثة في مواقع الدمار المختلفة في أنحاء البلاد.

 وفي المقابل، قام الجيش الإسرائيلي بزيادة حجم قواته على حدود الأردن ومصر، فعلى الحدود الشرقية مع الأردن، بالإضافة إلى الفرقة الجديدة التي تولت المسؤولية هناك، تم توسيع عدد المقاتلين بنحو ثلاثة أضعاف، وذلك بهدف مواجهة احتمال محاولة التسلل.

الأكثر قراءة اليوم

الصواريخ الإيرانية الجديدة ..أساليب جديدة عطلت انظمة الدفاع "الاسرائيلية" ووجهت ضربة مدمرة لمنشآت استراتيجية وعسكرية ..

إيران تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد فورا

تصريح غريب ومريب لماكرون عن سبب منع فرنسا من مشاركة إسرائيل في حربها على إيران (فيديو)

لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها

اسعار العملات في فلسطين

إعلام عبري: الصواريخ الإيرانية دقيقة إلى حد كبير ونتنياهو يتسبّب بضبابية حول استراتيجية “إسرائيل” لإنهاء الحرب

إيران تنشر فيديو لمراكز أمنية وعسكرية حساسة تنوي استهدافها في تل أبيب

الأخبار الرئيسية

عدوان إسرائيلي غربي طهران.. وإيران: استهداف السكان لن يُبقي مكاناً آمناً في الكيان

20250616053227

3 قتلى إسرائيليين باستهداف إيراني لمصفاة تكرير النفط في حيفا

“حماس” تتخذ إجراءات خاصة لحماية قادتها من مخططات “الموساد” الإسرائيلي ومنع استهدافهم

20250613093213afpp-afp_628p962.h-730x438

الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا ستتواصل حتى لو توقفت إسرائيل

alqassam-weapons-730x438

عمليات نوعية للقسام والسرايا ضد الاحتلال في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية