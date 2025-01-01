الصحة : 68 شهيدا و182 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة ان 68 شهيدا، بينهم 2 شهداء انتشال، و182 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,432 شهيدًا و128,923 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما لفتت ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,139 شهيدًا و16,882 إصابة.

ونوهت الى ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية: 38 شهيدًا، وأكثر من 182 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.