هكذا تحدد إسرائيل أماكن كبار المسؤولين الإيرانيين قبل اغتيالهم..

طهران/ وكالات/

كشفت وسائل إعلام إيرانية تقريرًا يفيد بأن إسرائيل تستخدم تقنيات تتبع الهواتف المحمولة لتنفيذ عمليات اغتيال في الجمهورية الإسلامية .

ووفقًا للتقرير، تهدف هذه الطريقة إلى تحديد مواقع كبار المسؤولين الإيرانيين بدقة، حتى مع إغلاق هواتفهم.

وبحسب تقرير نشرته وكالة فارس الإيرانية فأن إسرائيل سبق أن استخدمت هذه الطريقة في الماضي، بما في ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران، وهو ادعاء لم يُدعم بأي تأكيد رسمي.

وفقًا للوكالة، فإن "حتى إغلاق الهواتف المحمولة في نقاط الالتقاء أو أثناء الانتشار العملياتي لا يضمن الحفاظ على سرية الموقع".

كما يُشدد على أن وسائل الإعلام الإيرانية توصي باستخدام هواتف آمنة ومحمية من المراقبة للحد من خطر الانكشاف.

في الوقت نفسه، أصدر مسؤولو الأمن في طهران تعليماتٍ للمسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين بجمع هواتفهم المحمولة ومن حولهم، وذلك للحد من كشف المواقع والمعلومات الحساسة.