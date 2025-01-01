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"إسرائيل": إجراءات ميدانية ضد بث "الجزيرة"

الإثنين 16 يونيو 2025 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": إجراءات ميدانية ضد بث "الجزيرة"



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزيرا الأمن القومي والاتصالات الإسرائيليان، في بيان مشترك، القيام بإجراءات ميدانية ضد بث "الجزيرة"، وكشفا عن فحص ميداني في حيفا وتنسيق أمني لتشديد الرقابة على الإعلام.

وجاء في البيان: "خرجت الليلة فرق في مهمة تفتيش ميدانية في حيفا، بهدف تحديد مصدر بث قناة الجزيرة واتخاذ إجراءات ضد أي بث يلحق ضررا بأمن الدولة".

وأضاف البيان، أنه "تم فحص مصورين ومراسلين، وتبين أنهم لا ينتمون لقناة الجزيرة أو قناة الميادين، بل إلى قنوات بث أجنبية أخرى، لا يوجد حظر شامل على قيامها بالتصوير طالما لم تنتهك تعليمات الرقابة العسكرية".

بالإضافة إلى ذلك، أجرى وزير الأمن القومي محادثة مع المفوض العام للشرطة، وتم الاتفاق على أن تقدم الشرطة المساعدة في تحديد هوية المشتبه بهم بتصوير مواقع سقوط الصواريخ.

كذلك، توجه وزير الاتصالات بطلب عقد جلسة عاجلة مع الرقابة العسكرية لتوضيح إجراءات تطبيق تعليمات الرقابة فيما يتعلق بمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يلحقون ضررا بأمن الدولة، وفق ما جاء في البيان.

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