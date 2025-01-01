الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية

طهران/سما/

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين، إن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية لكنها تسعى للحفاظ على حقها في الطاقة والأبحاث النووية.

وأكد بزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء على فتوى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل.

ودعا الرئيس الإيراني كل المسؤولين في البلاد الى وضع الخلافات جانبا والوحدة في مواجهة الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ أربعة أيام.

وقال في كلمة أمام مجلس الشورى: “كل خلاف، مسألة، أو مشكلة كانت قائمة، يجب أن توضع جانيا اليوم، وعلينا أن نواجه هذا العدوان الإبادي الإجرامي بالوحدة والتماسك”.