  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية

الإثنين 16 يونيو 2025 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية



طهران/سما/

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين، إن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية لكنها تسعى للحفاظ على حقها في الطاقة والأبحاث النووية.

وأكد بزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء على فتوى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل.

ودعا الرئيس الإيراني كل المسؤولين في البلاد الى وضع الخلافات جانبا والوحدة في مواجهة الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ أربعة أيام.

وقال في كلمة أمام مجلس الشورى: “كل خلاف، مسألة، أو مشكلة كانت قائمة، يجب أن توضع جانيا اليوم، وعلينا أن نواجه هذا العدوان الإبادي الإجرامي بالوحدة والتماسك”.

الأكثر قراءة اليوم

الصواريخ الإيرانية الجديدة ..أساليب جديدة عطلت انظمة الدفاع "الاسرائيلية" ووجهت ضربة مدمرة لمنشآت استراتيجية وعسكرية ..

إيران تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد فورا

تصريح غريب ومريب لماكرون عن سبب منع فرنسا من مشاركة إسرائيل في حربها على إيران (فيديو)

لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها

اسعار العملات في فلسطين

إعلام عبري: الصواريخ الإيرانية دقيقة إلى حد كبير ونتنياهو يتسبّب بضبابية حول استراتيجية “إسرائيل” لإنهاء الحرب

إيران تنشر فيديو لمراكز أمنية وعسكرية حساسة تنوي استهدافها في تل أبيب

الأخبار الرئيسية

عدوان إسرائيلي غربي طهران.. وإيران: استهداف السكان لن يُبقي مكاناً آمناً في الكيان

20250616053227

3 قتلى إسرائيليين باستهداف إيراني لمصفاة تكرير النفط في حيفا

“حماس” تتخذ إجراءات خاصة لحماية قادتها من مخططات “الموساد” الإسرائيلي ومنع استهدافهم

20250613093213afpp-afp_628p962.h-730x438

الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا ستتواصل حتى لو توقفت إسرائيل

alqassam-weapons-730x438

عمليات نوعية للقسام والسرايا ضد الاحتلال في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية