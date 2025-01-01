“حماس” تتخذ إجراءات خاصة لحماية قادتها من مخططات “الموساد” الإسرائيلي ومنع استهدافهم

غزة/سما/

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها “الموساد” وبتنسيق مع “الشاباك” وتحت غطاء سياسي من حكومة بنيامين نتنياهو، خطة لاستهداف قيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس، والداعمين لها.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، في تصريح لـ”القدس العربي”، أنّ حركة حماس وصلتها معلومات مؤكدة ومفصلة عن خطوات تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية اتخاذها.

وأضاف المصادر أن حركة حماس اتخذت مؤخراً إجراءات استثنائية وخاصة ومدروسة، في مناطق استقرار قيادتها وأعضائها، تحسبّاً لعمليات اغتيال قد يقوم بها عملاء تابعون لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ضد قيادات في الحركة. وبحسب المعلومات التي حصلت “القدس العربي”، فإن حماس وصلتها معلومات خاصة جدا من جهات رسمية صديقة للحركة، تنبهها لأخذ الحيطة والحذر.

ورصدت أجهزة استخبارات عربية وصديقة لحماس، تحركات عناصر جهاز (الموساد)، وخططه لاستهداف كوادر الحركة. وبحسب المعلومات التي تلقتها العديد من الجهات وسربتها لحماس، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقت تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات الحركة، وفق الأولويات التي حددتها قائمة كان (الموساد) قد أعدّها سابقاً.

وبحسب المعلومات التي وصلت “القدس العربي” فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعطت الأولوية لقائمة خاصة تضم خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، إلى جانب خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ورئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين.

كما تضم اللائحة التي نقلتها بعض الأطراف لحركة حماس، أسماء قيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب شخصيات لها مناصب مختلفة في سلم هرم الحركة على غرار موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وماهر صلاح، ومحمد نزال، وغازي حمد، وسهيل الهندي، وعبد الرحمن غنيمات.

وتركز قيادات حماس في سياق محاولتها تجنب السيناريو الكارثي ووصول الموساد لقياداتها، على تأمين الشخصيات المهددة، ومسار تنقلاتها، وتحركاتها، لكنها تواجه بعض التحديات تحديداً في لبنان الذي يضم عدداً من القيادات، في ظل الانفلات الحاصل في البلد وانكشاف خاصرته، وتمكن الموساد من استهداف قيادات وشخصيات والوصول لمصادر معلومات دقيقة.

ومؤخراً تمكنت سلطات الاحتلال من وضع يدها على معلومات جداً حساسة، تخشى قيادات في حماس أن يتم استغلالها، خصوصاً وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم يعد لديها أي خط أحمر، ومستعدة للتحرك في أي مكان، دون أي اعتبار أو حسابات سياسية.