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عمليات نوعية للقسام والسرايا ضد الاحتلال في غزة

الإثنين 16 يونيو 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمليات نوعية للقسام والسرايا ضد الاحتلال في غزة



غزة/سما/

 أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، الاثنين، استهداف قوة إسرائيلية راجلة داخل منزل وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقتل وإصابة أفرادها.

وقالت الكتائب، في بيان: “تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي بيان لاحق، أفادت “القسام” بأن مقاتليها تمكنوا من قنص أحد الجنود الإسرائيليين في موقع الحدث السابق نفسه”.

كما أعلنت القسام عن استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار وعبوة العمل الفدائي شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 10-06-2025م

وفي بيان لاحق، أكد مجاهدو القسام استهداف دبابة "ميركفاه" بعبوة شديدة الانفجار في شارع السكّة شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 11-06-2025م

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن ايقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح شرق مدينة غزة

وقالت سرايا القدس في بيان : "أوقع مجاهدو القوة الخاصة في سرايا القدس مجموعة من جنود العدو الصهيوني بين قتيل وجريح خلال اشتباك معهم من مسافة قريبة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة مساء أمس الأحد.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

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