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"رحلات إنقاذ خاصة".. "إسرائيل" تستعد لإعادة الجنود والموظفين من الخارج

الإثنين 16 يونيو 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رحلات إنقاذ خاصة".. "إسرائيل" تستعد لإعادة الجنود والموظفين من الخارج



القدس المحتلة/سما/

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها حصلت على الموافقات اللازمة لتسيير "رحلات إنقاذ خاصة" لإعادة أفراد الجيش، وموظفي وزارة الدفاع، والعاملين في الصناعات الدفاعية.


وقال المدير العام للوزارة اللواء الاحتياطي أمير برعام إن "تنفيذ هذه الرحلات سيتم وفق أولويات تشغيلية محددة، تبدأ بإعادة الجنود الموجودين في خطوط القتال، يليهم أولئك الذين يقدمون الدعم اللوجستي من الخطوط الخلفية"، مبينا أن "الأولويات تشمل أيضا العاملين الأساسيين من الناحية الأمنية، وموظفي وزارة الدفاع الذين تحتاجهم المؤسسة، بالإضافة إلى العاملين في الصناعات الدفاعية الذين يُعتبرون ضروريين لتوسيع وصيانة خطوط الإنتاج، والنقل، وعمليات التوزيع".


وأضاف برعام أن الوزارة وضعت خطة منسقة مع هيئة الطيران المدني، مشيرا إلى أن لدى الوزارة الصلاحيات القانونية للسيطرة على الطائرات التي يمكنها تنفيذ عمليات النقل، وأن كل الخطط منسقة بشكل كامل مع الجيش الإسرائيلي، وقد بدأ تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

ولفت برعام إلى أن وزارة المواصلات تعمل بالتوازي على إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الموجودين في الخارج لأغراض سياحية، مؤكدا أن هذه العملية ستكون أوسع نطاقا وستتطلب وقتا أطول، لكنها تسير بشكل فعال.

وختم بالقول: "نحن بحاجة إلى الصبر، وإلى تحديد الأولويات بدقة، ونحن نعمل على ذلك بكل مسؤولية".

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