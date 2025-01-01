"سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران، داعيا سكان العاصمة الإيرانية إلى الإخلاء.

وخلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، قال نتنياهو: "سلاح الجو يسيطر على سماء طهران. نحن في طريقنا لتحقيق هدفينا: القضاء على التهديد النووي والقضاء على تهديد الصواريخ".

وأضاف: "نحن في طريقنا إلى النصر، وقد تم تحقيق ذلك بفضل طيارينا الأبطال، وأطقمنا الأرضية الرائعة، يقومون أيضا بعمل رائع".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال اليوم الاثنين، إن "الديكتاتور المتغطرس في إيران" في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، "تحول إلى قاتل جبان"، متوعدا سكان طهران بدفع الثمن.

وقال كاتس: "الديكتاتور المتغطرس من طهران أصبح قاتلا جبانا يطلق النار على الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل لردع جيش الدفاع الإسرائيلي عن مواصلة هجومه الذي يضعف قدراته".

وأضاف الوزير كاتس: "سيدفع سكان طهران الثمن، وقريبا".

لكنه عاد لاحقا لتبرير تصريحه، مؤكدا أن "لا نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل".