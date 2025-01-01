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إردوغان يتهم إسرائيل بتهديد الاستقرار الاقليمي خلال اتصال مع بوتين

الإثنين 16 يونيو 2025 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إردوغان يتهم إسرائيل بتهديد الاستقرار الاقليمي خلال اتصال مع بوتين



القدس المحتلة/سما/

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، إسرائيل بتهديد أمن الشرق الأوسط، معتبرا أن المنطقة لا تحتمل حربا أخرى.
ونقلت الرئاسة التركية عن إردوغان قوله إن “دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران قد عرّضت أمن المنطقة بأسرها للخطر”.
ونقل عنه مكتبه قوله لبوتين إن “السلوك الخارج عن القانون” لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “يشكل تهديدا واضحا للنظام الدولي” مضيفا أن الشرق الأوسط “لا يحتمل حربا جديدة”.
من ناحيته قال الكرملين إن بوتين وإردوغان حثا في المكالمة إلى وضع حد “فوري” للنزاع بين إسرائيل وإيران.
وقالت الرئاسة الروسية إن “الزعيمين حثا على وقف فوري للأعمال الحربية وتسوية القضايا الخلافية ومن بينها تلك المتصلة ببرنامج إيران النووي، من خلال السبل السياسية والدبلوماسية فقط”.

تكثف تركيا مساعيها الدبلوماسية منذ شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران يوم الجمعة الماضي، ردّت عليها طهران بضربات مضادة خلال نهاية الأسبوع، في أعنف مواجهة عسكرية بينهما على الإطلاق.

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