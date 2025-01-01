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بعد اشتعال الحرب مع إيران.. الجيش الإسرائيلي يقرر سحب الفرقة 98 من غزة وإبقاء 4 فرق أخرى تقاتل داخل القطاع

الإثنين 16 يونيو 2025 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اشتعال الحرب مع إيران.. الجيش الإسرائيلي يقرر سحب الفرقة 98 من غزة وإبقاء 4 فرق أخرى تقاتل داخل القطاع



القدس المحتلة/سما/

سحب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، الفرقة العسكرية 98 من قطاع غزة، لتبقى 4 فرق أخرى عاملة في القطاع بعد العدوان الإسرائيلي على إيران والمتواصل منذ الجمعة الماضي.
يأتي هذا التطور في اليوم الرابع من بدء هجوم إسرائيلي واسع على إيران بعشرات المقاتلات، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، في ما أسمته تل أبيب بهجوم “الأسد الصاعد”.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش “سحب الفرقة 98 من قطاع غزة، بعد بدء الحرب مع إيران، وترك هناك 4 فرق” دون أن تحدد أسماء الفرق الباقية.
والفرقة 98 هي فرقة النخبة من المظليين والكوماندوز وكانت تنشط في خان يونس في جنوبي قطاع غزة، بحسب بيانات للجيش الإسرائيلي.

 

وحسب معطيات سابقة للجيش الإسرائيلي، كانت تشارك في الحرب على غزة، 5 فرق هي: 98 و252، و143، و36، و162، بجانب لواءي ناحال وغولاني، قبل أن يعلن الجيش اليوم سحب الفرقة 98.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عودة تلك الفرقة إلى قطاع غزة في شهر 22 مايو/ أيار الماضي بعد أن كانت لعدة أشهر في لبنان.

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