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فرنسا تغلق جناح إسرائيل في معرض باريس الجوي

الإثنين 16 يونيو 2025 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تغلق جناح إسرائيل في معرض باريس الجوي



باريس/سما/

قال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية لـ"رويترز"، يوم الاثنين، إن المنظمين في معرض باريس الجوي أغلقوا أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربعة في اليوم الافتتاحي للمعرض.

وذكر مصدر مطّلع أن التعليمات جاءت من السلطات الفرنسية لعدم امتثال الشركات الإسرائيلية لتوجيه من وكالة أمنية فرنسية بإزالة أسلحة من منطقة العرض، حسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم شركة "جيفاس"، المنظمة للمعرض، إن بعض الأجنحة أُغلقت، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

إغلاق للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود

وقام منظمو معرض باريس الجوي بإغلاق الجناح الإسرائيلي وتغطيته بقطعة قماش سوداء صباح اليوم، وذلك قبل ساعات من الافتتاح الرسمي للحدث، الذي يُعد من أهم المعارض العسكرية العالمية.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان ضد الحكومة الفرنسية: "اتُّخذت خطوة قبيحة ومرفوضة".

وأضافت: "خلال الليل، قام منظمو معرض الطيران 'لو بورجيه' في فرنسا بحجب جناح الصناعات الأمنية الإسرائيلية باستخدام جدار أسود، باستثناء أجنحة الصناعات الأخرى، وجاء ذلك بعد أن رفضت إسرائيل طلب الحكومة الفرنسية بإزالة وسائل قتالية هجومية من الجناح".

وأفادت الوزارة بأن "القرار ينبع من اعتبارات سياسية وتجارية"، وذكرت أن "الفرنسيين يتذرعون باعتبارات سياسية مزعومة؛ من أجل استبعاد الأسلحة الهجومية الإسرائيلية من معرض دولي، كونها تنافس الصناعات الفرنسية".

وكان من المقرر افتتاح الجناح الإسرائيلي، الذي يمثل تسع شركات إسرائيلية، منها "رافائيل"، و"إلبيت"، وصناعات الفضاء الإسرائيلية، صباح اليوم في أهم معرض عالمي من نوعه، والذي يُقام كل عامين.

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