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لازاريني: مآسي غزة مستمرة بلا هوادة والاهتمام يتحول إلى أماكن أخرى في العالم

الإثنين 16 يونيو 2025 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: مآسي غزة مستمرة بلا هوادة والاهتمام يتحول إلى أماكن أخرى في العالم



القدس المحتلة/سما/

قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب  لازاريني، تستمر المآسي في غزة  بلا هوادة، بينما يتحول الاهتمام إلى أماكن أخرى.

وأضاف، لقد قُتل وأصيب العشرات من الأشخاص في الأيام الماضية، بما في ذلك الجوعى الذين يحاولون الحصول على بعض الطعام من نظام التوزيع القاتل، فيما تستمر القيود المفروضة على إدخال المساعدات من الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

وأكد، على الرغم من وفرة المساعدات الجاهزة للنقل إلى غزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقص الحاد في الوقود يعيق الآن تقديم الخدمات الحيوية وخاصة الصحة والمياه.

واشار إلى إن، عمليات القتل والحروب ستولد المزيد من الحروب وسفك الدماء، وسيعاني المدنيون دائمًا أولًا وسيعانون أكثر من غيرهم.

وقال" تأخرت الإرادة السياسية والقيادة والشجاعة أكثر من أي وقت مضى، لقد حان الوقت لسلام طويل الأمد في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة".

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