لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ..الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بالبلطجة

طهران /وكالات /

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة بممارسة البلطجة ومخالفة القوانين الدولية من خلال دعمها لإسرائيل والسماح لها بتنفيذ اعتداءات على إيران.

وفي تصريحاته، صباح الإثنين، شدد بزشكيان على أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن هذا الموقف نابع من التزام إيران بسياسات المرشد الأعلى وهو "اعتقاد راسخ لا يتغير".

وأضاف أن من حق إيران الكامل الاستفادة من الطاقة النووية وإجراء الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على الشعب الإيراني، موضحا أن طهران لم تكن هي الطرف الذي انسحب من المفاوضات.

وقال: "ما نطالب به هو حقنا القانوني، ولا يحق لأحد أن يسلبنا هذا الحق المشروع".

وقال الرئيس الإيراني في كلمة له من داخل البرلمان إن "العدو لا يمكنه إبعادنا ولا إسكات شعبنا عبر القتل والاغتيال، والأعداء يخشون من أولئك الذين يملكون الوعي والمعرفة والصلابة".

وشدد بزشكيان من داخل البرلمان على أنه "نحن لم نكن نسعى للحرب، ولم نكن من بدأها.

في الوقت نفسه قال بزشكيان إن إيران صامدة بكل قوة ولا تخشى شيئا وتطلب من شعبها الصبر على الأزمات التي فرضها الكيان المتوحش، على حد وصفه.