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الصواريخ الإيرانية الجديدة ..أساليب جديدة عطلت انظمة الدفاع "الاسرائيلية" ووجهت ضربة مدمرة لمنشآت استراتيجية وعسكرية ..

الإثنين 16 يونيو 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصواريخ الإيرانية الجديدة ..أساليب جديدة عطلت انظمة الدفاع "الاسرائيلية" ووجهت ضربة مدمرة لمنشآت استراتيجية وعسكرية ..



طهران /وكالات /

 الحرس الثوري الإيراني أن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية "عطلت أنظمة الدفاع متعددة الطبقات للعدو باستخدام أساليب جديدة"، وفق ما نقلت وكالة فارس، ناشرة فيديو للضربات.

وقالت مصادر اسرائيلية ان اخددتلصواريخ الايرانية التي ضربت منشأة الغاز والنفط والأمونيا راوغ الدفاعات الجوية الاسرائيلية على الهواء مباشرة ما اثار الذعر في صفوف الجمهور والمستويات الامنية والعسكرية في تل ابيب.

بدورها أفادت وكالة مهر الإيرانية بإسقاط مسيرة إسرائيلية في محافظة إيلام غرب البلاد.

وكانت إيران التي تعرضت لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية على مدى الأيام الماضية، أطلقت خلال الساعات الماضية ما يقارب 100 صاروخ نحو مناطق في إسرائيل، مؤكدة الدفاع عن نفسها.

وكانت "إسرائيل" شنت وبصورة مباغتة يوم الجمعة الماضية سلسلة ضربات صاروخية وعبر المسيرات في مناطق إيرانية مختلفة ، ونفذت عدة اغتيالات طالت كبار القادة العسكريين في الجيش والحرس الثوري. وطالت الاغتيالات أيضاً نحو 14 عالم ذرة.

وعمدت إسرائيل أمس الأحد إلى توسيع نطاق استهدافاتها جغرافياً ونوعياً أيضاً، إذ طالت إحدى التفجيرات مطار مشهد في أقصى الشرق الإيراني، كما ضرب مبنى لوزارة الخارجية والشرطة في العاصمة طهران، بالإضافة إلى مواقع نفطية ومصانع إلكترونية.

من جهتها وزارة الصحة الإيرانية مساء أمس أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت منذ بدئها عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين.

في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي" عن ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران الهجوم  لـ19 قتيلًا .

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