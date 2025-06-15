ارتفاع أسعار النفط والذهب

وكالات / سما/

ارتفعت، اليوم الإثنين، أسعار النفط والذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار ما نسبته 2.3% لتصل إلى 75.93 دولارا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.62 دولار، بنسبة 2.2% ليسجّل 74.60 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن الخامين القياسيين ارتفعا بنسبة 7% عند التسوية يوم الجمعة بعد أن ارتفعا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم لتقترب من أعلى مستوياتها خلال شهرين في ظل لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 % ليصل إلى 3447.07 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % لتسجّل 3467.20 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 36.23 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 % ليبلغ 1234.47 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 % ليصل إلى 1036.58 دولارا.