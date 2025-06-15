انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في جنوب ووسط قطاع غزة من جديد

رام الله/سما/

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن تجدد انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، نتيجة الأضرار المستمرة التي تتعرض لها البنية التحتية لشبكات الاتصالات، في ظل التصعيد الميداني المتواصل.

واكدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنها تتابع الأمر عن كثب مع شركات الاتصالات المزودة للخدمة، وتعمل على تقييم الوضع الفني أولًا بأول، بهدف دعم الجهود الهادفة إلى استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وجددت الهيئة دعوتها لتوفير الحماية اللازمة للطواقم الفنية العاملة، وضمان الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال، لما لذلك من أهمية قصوى في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وخاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.