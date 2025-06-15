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الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة في فلسطين

الإثنين 16 يونيو 2025 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة في فلسطين



رام الله/سما/

 توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية  اليوم الاثنين 16يونيو 2025 أن يبقى الجو صافيا ومستقرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

تسود أجواء صيفية حارة نسبيا في جميع المناطق خلال النهار، بما في ذلك الجبلية، بينما تكون شديدة الحرارة في الأغوار حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعين مئوية.

أما في ساعات المساء والليل، فيسود طقس لطيف ومنعش.

أما يوم الثلاثاء17يونيو 2025 ، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

يسود خلال النهار طقس حار نسبيا في معظم المناطق، وطقس صيفي عادي في المناطق الجبلية.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء18يونيو 2025 ، لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة.

تستمر الأجواء الصيفية الحارة نسبيا في جميع المناطق خلال النهار، بما في ذلك الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار، حيث تقترب الحرارة من الأربعين مئوية. أما ليلا، فيسود طقس لطيف ومنعش كالمعتاد.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس 19يونيو 2025 ، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا.

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