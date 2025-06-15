عشرات الشهداء والجرحى قرب مراكز المساعدات وبغارات متفرقة في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٩١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٦١ شهيدا منذ فجر السبت عدد كبير منهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية.

وحسب الإعلام الحكومي فان ٣٠٠ شهيد وأكثر من ٢٦٤٩ جريحا كانوا ضحايا استهداف مناطق توزيع المساعدات في القطاع منذ السابع والعشرين من مايو.

وسط القطاع

وارتقت شهيدة وإصابات جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفع إلى ١٣ عدد الشهداء وجرحى جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة غراب بمحيط شركة ضبان شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عرف منهم: مجد بيان أبو نار ، فهد نبيل الشبراوي ، ابو ابراهيم الحاج ، سوار فهد الشبراوي ، أم محمود أبو نار ، الطفلة ليان محمد إبراهيم شاهين ، سنا محمد حسين الحاج ، حسين إبراهيم محمد الحاج ، نغم زهير العطار ، محمد حسين الحاج.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون باستهداف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو غليبة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وذلك في ساعة متاخرة من الليل الماضي.

غزة وشمال القطاع

وانتشل مسعفون شهيدة وإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو مطر بالقرب من مشفى حمد غرب مدينة غزة، وسط استمرار البحث عن عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق ارتقى ثلاث شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بمحيط مدرسة دار الأرقم، في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهدت طفلة في قصف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

جنوب القطاع

واستشهد ٢٧ مواطن في خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، عشرة منهم بنيران جيش الاحتلال في منطقة المساعدات غرب رفح وعشرة في مناطق متفرقة من المدينة وثلاثة متأثرين بجراحهم إضافة إلى خمسة شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الأهالي في جورة اللوت جنوبي مدينة خانيونس، وهم: عسولي إبراهيم عبد الله أبو حدايد ، محمد علاء وليد أبو حدايد ، حمدي جمعة محمد أبو حدايد ، فاطمة إسماعيل وصفي الفقعاوي وتامر عبد الكريم عبد الله أبو حدايد

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٦٥ شهيد بينهم ٨ انتشال ، و ٣١٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٥٣٦٢ شهيد و ١٢٨٧٤١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٥٠٧١ شهيد، ١٦٧٠٠ اصابة).