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إيران تنشر فيديو لمراكز أمنية وعسكرية حساسة تنوي استهدافها في تل أبيب

الإثنين 16 يونيو 2025 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تنشر فيديو لمراكز أمنية وعسكرية حساسة تنوي استهدافها في تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

نشرت إيران فيديو يُظهر مقارّ عسكرية واستخباراتية إسرائيلية في تل أبيب، معتبرة إياها أهدافا مشروعة لهجمات محتملة في ظل التصاعد العسكري بين طهران وتل أبيب.

وضمّ الفيديو جولةً ثلاثية الأبعاد لتلك المراكز بعد تحديد مواقعها بدقة، بما في ذلك مكاتبها داخل المباني المختلفة.

وجاء في التعليق المصاحب: “كل هذه المراكز تُعد أهدافا مشروعة لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية خلال الفترة المقبلة”، وشملت الأهداف المذكورة:

 

– مركز “رابين” للأمن العسكري.

 
– مركز قيادة العمليات الجوية الإسرائيلية.

– مركز الأبحاث التابع لجهاز الاستخبارات “أمان”.

– مركز أبحاث الجيش.

 
– مديرية العمليات المركزية ومبنى القيادة الجوية.

– مركز تصدير الأسلحة “سيبات”.

– مركز قيادة القوات البرية للدعم التقني.

– مركز “الاتصالات والتحكم”.

كما أشارت إيران إلى وجود أهداف أخرى اعتبرتها مشروعة ضمن مواجهتها مع إسرائيل.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العقيد رضا صياد، أن “نطاق الرد الإيراني سيشمل كافة أنحاء الأراضي المحتلة”. وقال في بيان نقلته وكالة “تسنيم”: “تمتلك القوات المسلحة الإيرانية قاعدة بيانات كاملة لجميع النقاط الحيوية في الأراضي المحتلة، وقادرة على ضرب الأهداف المحددة في أي وقت”.

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