إيران تنشر فيديو لمراكز أمنية وعسكرية حساسة تنوي استهدافها في تل أبيب

القدس المحتلة/سما/
نشرت إيران فيديو يُظهر مقارّ عسكرية واستخباراتية إسرائيلية في تل أبيب، معتبرة إياها أهدافا مشروعة لهجمات محتملة في ظل التصاعد العسكري بين طهران وتل أبيب.
وضمّ الفيديو جولةً ثلاثية الأبعاد لتلك المراكز بعد تحديد مواقعها بدقة، بما في ذلك مكاتبها داخل المباني المختلفة.
وجاء في التعليق المصاحب: “كل هذه المراكز تُعد أهدافا مشروعة لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية خلال الفترة المقبلة”، وشملت الأهداف المذكورة:
– مركز “رابين” للأمن العسكري.
– مركز قيادة العمليات الجوية الإسرائيلية.
– مركز الأبحاث التابع لجهاز الاستخبارات “أمان”.
– مركز أبحاث الجيش.
– مديرية العمليات المركزية ومبنى القيادة الجوية.