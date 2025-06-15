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نائب المستشار الألماني: لن نرفض دعم إسرائيل حال تعرض وجودها لتهديد

الإثنين 16 يونيو 2025 02:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب المستشار الألماني: لن نرفض دعم إسرائيل حال تعرض وجودها لتهديد



برلين/سما/

قال نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل إنه "لا يستطيع تصور رفض دعم إسرائيل حال تعرض وجودها لتهديد"، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم.


وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال كلينغبايل مساء اليوم الأحد:" لا أستطيع أن أتصوّر وضعا نرفض فيه تقديم الدعم – على سبيل تقديم شحنات أسلحة – إذا تعرض حق إسرائيل في الوجود للتهديد".


في الوقت نفسه، قال كلينغبايل إنه يرى أنه "من الصواب أيضا التحقق مما إذا كان القانون الدولي يجيز الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لا يمكن تقييمه في الوقت الحالي".

يذكر أن كلينغبايل الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يشغل أيضا منصب وزير المالية في الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار ميرتس.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صرح بأن "القوات المسلحة الألمانية لم تتلق أية طلبات من إسرائيل تتعلق بحربها مع إيران".

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال بيستوريوس اليوم : "نحن لا نقوم بأي تجهيزات، ولا أعلم بأي شكل ينبغي أو مسموح لنا بالمشاركة الفاعلة في هذا الصراع، وبالتالي فإن هذا السؤال ليس مطروحا بالنسبة لنا".

وكان المستشار ميرتس صرح في وقت سابق بأن "إسرائيل طلبت من ألمانيا توفير مواد مكافحة الحرائق"، وأضاف: "سنشرع فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بتقديم "الدعم لإسرائيل في حال تعرضها لهجوم انتقامي من إيران". وقبل دقائق قليلة من شن إيران هجومها بالصواريخ على إسرائيل مساء أول أمس الجمعة، قال ماكرون: "إذا تعرضت إسرائيل لهجوم ضمن إجراء انتقامي من إيران، فإن فرنسا، نظرا لنفوذها، ستشارك في العمليات الهادفة إلى حماية إسرائيل والدفاع عنها، طالما كانت قادرة على ذلك".

هذا وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، يوم أمس، أن إيران أبلغت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأنه في حال مساعدة إسرائيل، ستصبح منشآتها في الشرق الأوسط أهدافا للضربات.

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