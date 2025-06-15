طهران: اعتقال عميلين للموساد الإسرائيلي متلبسين وبحوزتهما متفجرات ومسيرات (شاهد)

ضبطت الشرطة الإيرانية عميلين للموساد الإسرائيلي جنوب شرق العاصمة طهران في عملية جديدة وكانت بحوزتهما أكثر من 200 كيلو غرام من المتفجرات و23 طائرة مسيرة وأجهزة توجيه وتحكم.

ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث قوله: "خلال عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في مقاطعة ري، تم اعتقال عميلين للموساد. وتم العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات و23 طائرة مسيرة ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى معدات للتحكم، وتم ضبطها جميعها".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "إيسنا" أنه تم اعتقال عميلين لـ"الموساد" في محافظة ألبرز شمال طهران. ووفقا للوكالة، كانا يعملان على تصنيع قنابل ومواد متفجرة.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت وكالة "نور نيوز" في 14 يونيو أن إيران أوقفت سيارات كانت تنقل طائرات مسيرة إسرائيلية. كما أفادت الوكالة في 15 يونيو بأنه تم إبطال مفعول قنبلة في ضاحية جنوب طهران.