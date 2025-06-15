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الجيش الإسرائيلي يشن هجمات استباقية على منصات صواريخ إيرانية معدة للإطلاق

الإثنين 16 يونيو 2025 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات استباقية على منصات صواريخ إيرانية معدة للإطلاق



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم مواقع لصواريخ "أرض-أرض" وسط إيران كانت معدة لإطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.


وذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة استباقية على منصات إطلاق الصواريخ في إيران.

وبالتزامن مع ذلك، أعطت الجبهة الداخلية تعليمات للإسرائيليين بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية من الضربات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن موجة الضربات الواسعة التي شنت في وقت سابق اليوم استهدفت العديد من مواقع إنتاج الأسلحة وبنى تحتية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويأتي ذلك في أعقاب الموجة الأولى من الهجوم الإيراني على إسرائيل قبل أكثر من 3 ساعات، استهدفت فيها الصواريخ الإيرانية مقار امنية ومنشآت وقالت إنها ردا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران.

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