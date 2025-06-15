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مستشار خامنئي يهدد بحرمان دول المنطقة من استخدام المنشآت النفطية الإيرانية

الإثنين 16 يونيو 2025 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار خامنئي يهدد بحرمان دول المنطقة من استخدام المنشآت النفطية الإيرانية



طهران/سما/

أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى، أن طهران لن تسمح لأي دولة في المنطقة باستخدام منشآتها النفطية إذا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية


وأكد لاريجاني في بيان له: "إذا تعرضت منشآتنا النفطية للتدمير، فلن نسمح لأي دولة مجاورة باستخدامها"، وذلك في ضوء استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لمنشآت إيرانية وبنى تحتية متنوعة منذ الـ13 من يونيو الجاري.

وتشير التقديرات إلى أن أي حرب شاملة مع إيران قد تؤدي إلى استهداف بنيتها التحتية النفطية، أو على الأقل تعطيل منشآتها التصديرية، مما سيُفقد السوق العالمية نحو 1% من إمدادات النفط.

وقد يتسبب هذا الوضع في ارتفاع حاد بأسعار النفط، ليس فقط بسبب توقف صادرات إيران، بل بسبب التداعيات المحتملة على الإمدادات العالمية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "واينت" الإسرائيلي يوم 15 يونيو عن مصادر عسكرية تأكيدها شن هجوم على منشأة غاز قرب بندر عباس جنوب إيران، بالإضافة إلى محطة وقود في منطقة طهران.

من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من احتمال إغلاق مضيق هرمز نتيجة التصعيد بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإغلاق قد يحرم الأسواق العالمية من ملايين البراميل يوميًا، مما قد يدفع الأسعار إلى 200 أو 300 دولار للبرميل.

ويُعد مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران، الممر البحري الوحيد للدول المطلة على الخليج، حيث يمر عبره نحو 30% من تجارة النفط العالمية، بما في ذلك صادرات الإمارات والكويت والعراق وإيران نفسها. وفي حال تعرضت صادرات إيران النفطية للخطر، فقد تفرض طهران حصارا على المضيق، مما سيزيد من اضطراب الأسواق العالمية.

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