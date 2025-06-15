غزة تُباد.. إسرائيل تقتل 59 فلسطينيًا الأحد بينهم باحثون عن الطعام (فيديو)

غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، الأحد، إلى 59 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية، جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متعددة شمال ووسط وجنوب القطاع، في تصعيد جديد ضمن العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف الإسرائيلي طال منازل سكنية، وخيامًا تؤوي نازحين، وتجمعات للمدنيين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 16 شخصًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استشهد 6 آخرون، بينهم سيدة، في قصف لمنزلين أحدهما في مدينة دير البلح وسط القطاع، والآخر غرب مدينة غزة. كما استشهد 3 مدنيين في قصف استهدف تجمعًا سكنيًا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي ساعات الصباح، سقط 37 شهيدًا في هجمات متفرقة، بينهم 17 من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات شمال مخيم النصيرات. وأكد شهود عيان أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائرات مسيّرة أطلقت النار بشكل مباشر على المتجمّعين.

وفي خان يونس جنوب القطاع، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددًا من المنازل في منطقة السطر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحياء وسط المدينة وشمالها. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة المطاحن جنوب شرق دير البلح.

وتأتي هذه المجازر في إطار حملة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، بدعم من الولايات المتحدة، تشمل القتل والتجويع والتهجير والتدمير الممنهج، في تحدٍ صارخ للقرارات الدولية، بما فيها أوامر محكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف فوري للعدوان.

وبحسب وزارة الصحة، تجاوز عدد الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان 184 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وآلاف الضحايا الذين قضوا جوعًا أو بسبب نقص العلاج، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى.

وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على غزة منذ 18 عامًا، وتسببت الحرب الأخيرة في تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون يقطنون القطاع، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل أو جزئي.