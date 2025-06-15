  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة تُباد.. إسرائيل تقتل 59 فلسطينيًا الأحد بينهم باحثون عن الطعام (فيديو)

الإثنين 16 يونيو 2025 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تُباد.. إسرائيل تقتل 59 فلسطينيًا الأحد بينهم باحثون عن الطعام (فيديو)



غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، الأحد، إلى 59 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية، جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متعددة شمال ووسط وجنوب القطاع، في تصعيد جديد ضمن العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف الإسرائيلي طال منازل سكنية، وخيامًا تؤوي نازحين، وتجمعات للمدنيين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 16 شخصًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استشهد 6 آخرون، بينهم سيدة، في قصف لمنزلين أحدهما في مدينة دير البلح وسط القطاع، والآخر غرب مدينة غزة. كما استشهد 3 مدنيين في قصف استهدف تجمعًا سكنيًا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي ساعات الصباح، سقط 37 شهيدًا في هجمات متفرقة، بينهم 17 من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات شمال مخيم النصيرات. وأكد شهود عيان أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائرات مسيّرة أطلقت النار بشكل مباشر على المتجمّعين.

وفي خان يونس جنوب القطاع، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددًا من المنازل في منطقة السطر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحياء وسط المدينة وشمالها. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة المطاحن جنوب شرق دير البلح.

وتأتي هذه المجازر في إطار حملة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، بدعم من الولايات المتحدة، تشمل القتل والتجويع والتهجير والتدمير الممنهج، في تحدٍ صارخ للقرارات الدولية، بما فيها أوامر محكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف فوري للعدوان.

وبحسب وزارة الصحة، تجاوز عدد الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان 184 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وآلاف الضحايا الذين قضوا جوعًا أو بسبب نقص العلاج، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى.

وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على غزة منذ 18 عامًا، وتسببت الحرب الأخيرة في تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون يقطنون القطاع، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل أو جزئي.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري ؛ مئات القتلى والجرحى والمفقودين بصواريخ إيران وإصابة معهد سريّ برحوفوت ..وعلينا التوصّل لاتفاقٍ بسرعةٍ”..

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

قبرص: إيران طلبت منا نقل رسائل إلى إسرائيل

خامنئي يوجه رسالة للإسرائيليين تضمنت مقاطع مصورة لصواريخ اطلقت من ايران: ستعانون البؤس

الكشف عن طرق تهريب الموساد الطائرات المسيرة التي دمرت الصواريخ الإيرانية..

حالة غضب واسعة بعد احتفال إسرائيليين بسقوط صواريخ إيرانية على بلدات عربية في الداخل المحتل

الكشف عن التكنولوجيا السرية لطائرة الشبح التي مكّنت إسرائيل من مهاجمة إيران

الأخبار الرئيسية

20250615190433reup-2025-06-15t190249z_809419517_rc273fax6mr1_rtrmadp_3_iran-nuclear-israel.h-730x438

إيران تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد فورا

20250615101142afpp-afp_62f69at.h-730x438

إيران تبلغ قطر وعُمان بأنها لن تتفاوض “في ظل الهجوم” الإسرائيلي

20250615190028afpp-afp_62fu2dz.h-730x438 (1)

إعلام عبري: إسرائيل طلبت مساعدة فرنسا وبريطانيا باعتراض هجمات إيران

netanyahu-looks-left-1-730x438

نتنياهو يقول إنه أوعز “بتسريع” مفاوضات إطلاق سراح الأسرى في غزة

photo_2025-06-15_20-51-20

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز استخباراتية إسرائيلية ردا على اغتيال 3 من قياداتنا الاستخباراتية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية