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إيران تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد فورا

الإثنين 16 يونيو 2025 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد فورا



القدس المحتلة/سما/

 وجه المتحدث باسم مركز الاتصالات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العقيد رضا صياد، بيانا تحذيريا شديد اللهجة، دعا فيه سكان الأراضي المحتلة ( إسرائيل) إلى مغادرتها فورا، مؤكدا أن الرد الإيراني على الاعتداءات” الصهيونية سيكون واسع النطاق ويشمل جميع أنحاء الكيان”. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العقيد رضا صياد، المتحدث باسم مركز الاتصالات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية،” وجه بيانا تحذيريا شديد اللهجة إلى سكان الأراضي المحتلة، ردا على استمرار الاعتداءات العدوانية من قبل الكيان الصهيوني”.

وأشار إلى بدء عدوان جديد من قبل نظام بنيامين نتنياهو الذي وصفه بـ”الفاسد والعاجز والمجرم»، مؤكدا أن هذا الخطأ في الحسابات من جانب الصهاينة دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى اتخاذ رد “ساحق، رادع، ويجعلهم يندمون”.

وفي تحذير مباشر، قال المتحدث: إن نطاق الرد المدمر للمجاهدين الشجعان الإيرانيين سيشمل جميع مناطق الأراضي المحتلة”،في إشارة إلى إسرائيل.

وتشن إسرائيل هجمات منذ فجر أول أمس الجمعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين ، وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وأسفر تبادل الهجمات عن سقوط جرحى وقتلى من الجانبين.

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