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الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز استخباراتية إسرائيلية ردا على اغتيال 3 من قياداتنا الاستخباراتية

الإثنين 16 يونيو 2025 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز استخباراتية إسرائيلية ردا على اغتيال 3 من قياداتنا الاستخباراتية



طهران/سما/

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه وجه ضربة صاروخية ضد مراكز استخباراتية إسرائيلية، ردا على اغتيال إسرائيل ثلاثة من عناصر الإستخبارات في الحرس.


وجاء في بيان نشره الحرس: "إسرائيل اغتالت ثلاثة من العناصر الاستخبارية في الحرس الثوري، لذلك ردت القوات الجوفضائية للحرس بإطلاق رشقة صاروخية جديدة واستهدفت المراكز الاستخبارية للكيان ضمن المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق الثالثة".

وأضاف البيان: "علي داعمي هذا الكيان أن يعلموا أن هذه العمليات ضد الأهداف الحيوية للكيان مستمرة حتى إزالته بالكامل".

هذا واستهدفت ضربة صاروخية إيرانية فجر الأحد، معهد "وايزمان" للعلوم في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب أحد أبرز المراكز البحثية والعلمية في إسرائيل.

وأسفر الهجوم عن دمار واسع في مختبرات الأبحاث واندلاع حرائق كبيرة، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية للمعهد.

يذكر أنه في ليلة 13 يونيو الجاري، أطلقت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني. وفي غضون أقل من 24 ساعة، نفذت الجمهورية الإسلامية هجوما انتقاميا. ثم تبادلت إسرائيل وإيران ضربات أخرى على مدار ثلاثة أيام ولا تزال مستمرة.

أعلن الجانبان عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة هذه الهجمات، واعترفا بإصابة عدد من المنشآت على أراضيهما، لكنهما أكدا أن الأضرار كانت محدودة.

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