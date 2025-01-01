صحيفة بريطانية : الدفاعات الجوية الإسرائيلية تنهار تحت وطأة الصواريخ الإيرانية

لندن / وكالات/

قالت صحيفة التلغراف البريطانية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تنهار تحت وطأة وابل الصواريخ الإيرانية القوية الجديدة. فقد أثارت مشاهد الدمار في المدن حول عدم قدرة القبة الحديدية على الاختراق، بينما حذر الجيش الإسرائيلي من أن الأنظمة ليست "محكمّة.

مثل "حافلة مليئة بالمتفجرات" جاهزة للاصطدام بمدينة إسرائيلية، هكذا وصف بنيامين نتنياهو الصواريخ الباليستية الإيرانية قبل إطلاقها على إسرائيل نهاية الأسبوع.

وأطلقت طهران الآن مئات الصواريخ على إسرائيل منذ يوم الجمعة، بحسب مسؤولين عسكريين إسرائيليين.

وقد نجح العديد منها في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية الشهيرة ، مما أجبر الجيش على تحذير الجمهور من أن الدفاعات "ليست محكمة".

فقد أثارت مشاهد الدمار في شوارع تل أبيب حالة من الفزع بشأن ما يعتقد البعض أنه طبقات الحماية التي لا يمكن اختراقها فوق إسرائيل، بما في ذلك القبة الحديدية.

صرّح ناداف شوشاني، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إيران تُطلق صواريخ عمدًا على منازل وشقق إسرائيلية. هذه ليست صواريخ خاطئة، بل تستهدف المدنيين عمدًا، وتُطلقها باتجاه مركز السكان المدنيين.

ووقعت صواريخ مماثلة في مدينة حيفا الساحلية، موطن أكبر مصفاة للنفط في إسرائيل.

تظهر الضربات الجوية الإيرانية الصعوبة التي تواجهها حتى أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم عندما يتعلق الأمر بالصواريخ الباليستية.

يمكن للصواريخ الباليستية أن تطير بسرعات تفوق سرعة الصوت بأكثر من 5 ماخ، مما يعني أن عدد قليل جدًا من بطاريات أرض-جو قادرة على اعتراضها.

"مقلاع داود" الإسرائيلي - المسمى تيمنًا بقصة داود وجالوت التوراتية - هو أحد هذه الأنظمة. لكن مع وابل من عشرات الصواريخ في آنٍ واحد، حتى هذا النظام يجد صعوبة في مواكبة هذا القصف.

قال خبراء إنه من المرجح أن إيران تستخدم الجزء الأكبر من صواريخها الباليستية "لتشتيت وإغراق" الدفاعات الجوية من أجل إيجاد فرصة لأسلحة أكثر تطوراً.

وتركز الصواريخ الإيرانية على "السرعة والمدى، على حساب الدقة"، بحسب جاستن كرومب، الرئيس التنفيذي لشركة تحليل المخاطر الجيوسياسية "سيبيلين".

وهذا يزيد من احتمالية فشل طهران في إصابة أهدافها العسكرية وإصابة المباني المدنية المحيطة.