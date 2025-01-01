رويترز : ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الإيراني خامنئي

وكالات / سما/

نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن بلاده بدأت الهجوم على إيران بعدما واجهت "تهديداً وشيكاً" من جانبها، مشدداً على أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح نتنياهو أن إيران كانت "تسرّع جهودها لصنع قنابل ذرية وتزيد من ترسانتها الباليستية"، معتبراً ذلك تهديداً وجودياً لإسرائيل، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ"نية إيران لتزويد أطراف إقليمية مثل الحوثيين وغيرهم بهذه الأسلحة".