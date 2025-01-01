  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رويترز : ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الإيراني خامنئي

الأحد 15 يونيو 2025 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز : ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الإيراني خامنئي



وكالات / سما/

نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن بلاده بدأت الهجوم على إيران بعدما واجهت "تهديداً وشيكاً" من جانبها، مشدداً على أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح نتنياهو أن إيران كانت "تسرّع جهودها لصنع قنابل ذرية وتزيد من ترسانتها الباليستية"، معتبراً ذلك تهديداً وجودياً لإسرائيل، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ"نية إيران لتزويد أطراف إقليمية مثل الحوثيين وغيرهم بهذه الأسلحة".

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري ؛ مئات القتلى والجرحى والمفقودين بصواريخ إيران وإصابة معهد سريّ برحوفوت ..وعلينا التوصّل لاتفاقٍ بسرعةٍ”..

خامنئي يوجه رسالة للإسرائيليين تضمنت مقاطع مصورة لصواريخ اطلقت من ايران: ستعانون البؤس

الكشف عن طرق تهريب الموساد الطائرات المسيرة التي دمرت الصواريخ الإيرانية..

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

الكشف عن الأهداف الأربعة لعملية "الأسد الصاعد" الإسرائيلية ضد إيران

قبرص: إيران طلبت منا نقل رسائل إلى إسرائيل

أكسيوس: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في اليمن

الأخبار الرئيسية

إيران تشن موجة صاروخية جديدة على إسرائيل ودوي انفجارات هائلة بميناء حيفا

الجيش الاسرائيلي : الحرب مع إيران ستستمر ثلاثة أسابيع

ترامب: من الممكن أن نتدخل في لحظة معينة لمساعدة إسرائيل في القضاء على نووي إيران

ترامب: سنتوصل الى سلام بين ايران وإسرائيل وسأعقد اتفاقا بينهما كما فعلت مع الهند وباكستان

الإعلام العبري ؛ مئات القتلى والجرحى والمفقودين بصواريخ إيران وإصابة معهد سريّ برحوفوت ..وعلينا التوصّل لاتفاقٍ بسرعةٍ”..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية