الجيش الاسرائيلي : الحرب مع إيران ستستمر ثلاثة أسابيع

القدس المحتلة / سما/

قدم مسؤولو المؤسسة العسكرية في اسرائيل إلى القيادة السياسية تقييماً محدثاً حول المدة التي ستستغرقها الحرب مع إيران.

وفقًا لتقرير القناة 13 العبرية، قدّم مسؤولون أمنيون أرقامًا تُشير إلى أن الحرب ستستمر ثلاثة أسابيع.

إضافةً إلى ذلك، علّق مسؤول عسكري رفيع المستوى على وضع الجيش الإيراني، قائلاً إن "القيادة والسيطرة الإيرانية لا تزال فعّالة نسبيًا".

وصرح مسؤول عسكري رفيع المستوى للقيادة السياسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: "لا تزال القيادة والسيطرة الإيرانية فعالة نسبيًا". وأضاف: "بدأ الإيرانيون يدركون أن إسرائيل تهاجم النظام، وليس الأسلحة النووية فحسب".

ووفقًا للتقدير، لن يتوقف الاقتصاد الإسرائيلي طوال مدة الحرب. قيل للوزراء: إذا توقف الإيرانيون عن إطلاق النار، فقد تنتهي الحرب في وقت أقرب.