نتنياهو: اعطيت توجيهاتي للمضي قدما في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس

القدس المحتلة / سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أعطى الضوء الأخضر للمضي قدما في مفاوضات صفقة التبادل.

واضاف قائلاً: "لقد أصدرتُ تعليماتٍ للمضي قدمًا في المفاوضات بشأن الرهائن، لوجود اختراقه ".

وأجرى فريق التفاوض برئاسة الوزير رون ديرمر امس، تقييمًا للوضع، وفي وقت لاحق من اليوم، عُقدت مناقشة أخرى بقيادة نتنياهو مع منسق الأمن القومي والأمن الداخلي (الإفراج والمفقودين) غال هيرش والوزير ديرمر.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي رفيع المستوى، فقد نوقشت قضية المختطفين أيضًا في اجتماع الكابنيت الذي عقد الليلة الماضية.

قبل يوم من الهجوم الإسرائيلي على إيران، أطلع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على آخر مستجدات المحادثات الخاصة بصفقة التبادل.

يذكر ان المقترح المحوري للمفاوضات يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين ووقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا. وتشير التقارير إلى أن حماس تُظهر مرونة، بينما تطالب إسرائيل بضمان حرية العمل العسكري حتى خلال وقف إطلاق النار.