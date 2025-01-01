نتنياهو يهدد إيران بدفع “ثمنا باهظا جدا” لمقتل مدنيين في إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بأن إيران ستدفع “ثمنا باهظا جدا” بعد مقتل مدنيين إسرائيليين في ضربات صاروخية نفذتها الجمهورية الإسلامية ليل السبت الأحد، ردا على الضربات التي بدأتها اسرائيل ضد أراضيها الجمعة، فيما قالت وسائل إعلام عبرية ان إسرائيل تستعد لاحتمال تكثيف إيران هجماتها الصاروخية.

وقال نتنياهو خلال تفقده موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في بلدة بات يام قرب تل أبيب “إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا على قتل المدنيين والنساء والأطفال المتعمد”.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن حصيلة الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل منذ ليل الجمعة بلغت 13 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال.

وأضاف نتنياهو “كان لا بد لإسرائيل من تنفيذ هذه العملية”، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي بدأته بلاده صباح الجمعة، ويطال خصوصا مواقع نووية وعسكرية في إيران.

وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته بات يام “سنحقق جميع أهدافنا وسنقضي على التهديد الوجودي المزدوج”، في إشارة الى برنامجي إيران النووي والصاروخي.