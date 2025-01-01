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قبرص: إيران طلبت منا نقل رسائل إلى إسرائيل

الأحد 15 يونيو 2025 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبرص: إيران طلبت منا نقل رسائل إلى إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الأحد، أن إيران طلبت من بلاده نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل، مرجحاً التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم.

وأعرب كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بـ"التباطؤ" من قبل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن قبرص، باعتبارها أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتستعد كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لإجراء محادثات على الفور مع إيران بشأن برنامجها النووي في محاولة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، وفق ما صرح به وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. 

وأمس السبت، أعلنت اسرائيل نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص، اليونان والولايات المتحدة كإجراء احترازي.

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