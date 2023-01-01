غزة : الجيش الإسرائيلي يعدم 13 فلسطينيًا بدم بارد أغلبهم من منتظري المساعدات الإنسانية..

غزة/سما/

استشهد 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة بقطاع غزة، الأحد، بنيران الجيش الإسرائيلي، أغلبهم من منتظري المساعدات الإنسانية.

وأفاد مصدر طبي بوزارة الصحة في القطاع للأناضول، بسقوط “5 شهداء بغارات إسرائيلية قرب محطتين لتوزيع المساعدات في نتساريم ورفح وسط وجنوبي القطاع”.

وأشار المصدر سقوط “7 شهداء بغارات إسرائيلية استهدفت مسار دخول شاحنات المساعدات في بيت لاهيا والسودانية شمالا”.

كما لفت إلى “استشهاد شاب من عائلة أبو حصيرة، وإصابة عدد آخر في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع صلاح الدين في النصيرات وسط قطاع غزة”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

ولم تسمح إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلا بدخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الخاضع لسيطرتها شرق مدينة رفح، في حين يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى نحو 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.