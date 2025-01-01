البرلمان الإيراني يدعو لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي

طهران /وكالات /

دعا إبراهيم رضائي المتحدث بأسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني/ مجلس الشورى الاسلامي، لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران منذ يوم الجمعة.

وقال النائب إبراهيم رضائي، في منشور عبر منصة "اكس"، الآن هو الوقت الأمثل للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تضمن معاهدة حظر الانتشار النووي أمن إيران، لا أن تصبح سببًا لانعدام الأمن، وذلك وفق وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآت إيران النووية، مؤكدًا أن رد طهران على إسرائيل حق مشروع بحسب القوانين الدولية وهجماتهم ستتواصل.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أي تطور عسكري في منطقة الخليج يمكن أن يشعل المنطقة والعالم مضيفا “لدينا وثائق تؤكد دعم القواعد الأمريكية في المنطقة للهجمات الإسرائيلية على إيران”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني “ركزنا على الأهداف داخل الاحتلال ولا نطالب بتوسيع الحرب إلا إذا فرضت علينا، كذلك أمريكا من وجهة نظرنا هي شريكة في هذه الهجمات وعليها أن تتقبل هذه المسؤولية".