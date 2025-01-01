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ترامب يحذر إيران من رد عسكري شديد إن هاجمت أمريكا : واشنطن لا علاقة لها بالضربات الإسرائيلية على طهران

الأحد 15 يونيو 2025 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يحذر إيران من رد عسكري شديد إن هاجمت أمريكا : واشنطن لا علاقة لها بالضربات الإسرائيلية على طهران



واشنطن / وكالات /

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إيران من أنها ستواجه “كامل قوة” الجيش الأميركي إذا هاجمت الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن “لا علاقة لها” بالضربات الإسرائيلية على طهران.
من جهة أخرى، أكد ترامب “يمكننا بسهولة إبرام اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدامي”.
وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم “استباقي” وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية “غير المسبوقة” تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى”.

 

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “حدث خطير جدا” في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.
والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

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