الكشف عن طرق تهريب الموساد الطائرات المسيرة التي دمرت الصواريخ الإيرانية..

وكالات - سما-

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل دأبت على تهريب أجزاء من طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات إلى إيران منذ أشهر. وقد تم تهريبها في حقائب وشاحنات وناقلات نفط، إلى جانب ذخيرة إضافية.

وقام الموساد بتهريب الطائرات بدون طيار عبر قنوات تجارية، وقام عملاء على الأرض بجمعها وتوزيعها على الفرق التي شاركت في الهجوم. دربت إسرائيل قادة هذه الفرق في دولة ثالثة، وقاموا بدورهم بتدريب الفرق على الأرض.

في بداية الهجوم، تمركزت الفرق التي تحمل الطائرات بدون طيار بالقرب من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وبالقرب من مواقع إطلاق الصواريخ. وعندما بدأ الهجوم الإسرائيلي، قامت بعض الفرق بتعطيل أنظمة الدفاع، وهاجمت فرق أخرى منصات إطلاق الصواريخ. وهذا، وفقًا للمصادر، يفسر رد إيران المحدود على الهجوم الأولي.

يأتي استخدام إسرائيل للطائرات المسيرة يوم الجمعة وهو حل مبتكر ورخيص نسبيًا لتحييد رد إيران - بعد أسابيع من استخدام أوكرانيا تكتيكًا مشابهًا، حيث هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة الروسية باستخدام طائرات مسيّرة هرّبتها إلى روسيا في حاويات.

أصابت الفرق الميدانية عشرات الصواريخ التي كان من المفترض إطلاقها في الساعات الأولى من الحملة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أطلقت في النهاية حوالي 200 صاروخ على إسرائيل في أربع دفعات مساء الجمعة وصباح السبت لكن وفقًا للصحيفة، توقعت إسرائيل ردًا أشد قسوة.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، كان الموساد يعرف مكان تخزين إيران لصواريخها، والمكان الذي يحتاج إلى تمركزه على الأرض لمهاجمتها.