بلدية خان يونس تُحذر من كارثة صحية وبيئية الناجمة عن توقف إمداد الوقود

غزة /سما/

حذرت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة من الكارثة البيئية والصحية الناجمة عن توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليات تقديم الخدمات وذلك منذ عدة أيام، جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود للجهات والمؤسسات الأممية العاملة في قطاع غزة.

واكدت توقف كامل لخدمات بلدية خان يونس الأساسية عن العمل وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والآثار الكارثية على المواطنين والنازحين.

وأشارت في بيان لها إلى انتشار الكوارث البيئية والصحية الناجمة عن توقف المحطات وما سينتج عنه من تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة بين المواطنين والى تعذر تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية عن العمل وحرمان ما يزيد عن (900،000) نسمة من أبسط حقوقهم في الحصول على المياه النظيفة للشرب والصالحة للاستخدام.

ونوهت إلى توقف عمل آليات تقديم الخدمات والصيانة الطارئة وما سينتج عنه من انتشار المكاره الصحية والأمراض الفتاكة بين السكان.

وحثت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل وبشكل فوري لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دمرت كافة قطاعات الحياة.

ودعت الى ضرورة قيام الجهات المانحة والمنظمات الأممية التي تُعنى بحياة الإنسان بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف إمداد الهيئات المحلية في قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وآليات تقديم الخدمات، وإدخال الآليات والمعدات اللازمة للعمل لمنع انهيار منظومة الخدمات.