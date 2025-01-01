غزة : عشرات الشهداء والجرحى نصفهم بخان يونس جنوب القطاع

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم التسعين لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٧٩ شهيدا منذ فجر السبت نصفهم بخان يونس جنوب قطاع غزة.

جنوب القطاع

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى في خان يونس أربعين شهيدا في مناطق متفرقة من المدينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وصباح اليوم الأحد ارتقى شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي استهداف نازحين خلال انتظارهم المساعدات قرب مركز المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح وجرى نقلهم إلى المشافي الميدانية.

وجدد الاحتلال لقصفه للقرى الشرقية من خان يونس مع الاستمرار بتدمير المباني.

وسط القطاع

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال منزلاً بمحيط قصر السلطان بمخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وكان ستة مواطنين استشهدوا واصيبت اعداد اخرى بقصف مجموعة من المواطنين قرب دوار ال ١٧ غرب دير البلح وسط القطاع .

غزة والشمال

وارتقى شهيد وإصابات بعد اطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار على نازحين خلال انتظارهم المساعدات على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وكان ١٢ مواطنا استشهدوا واصيب اكثر من مئة اثر قصف على متلقي المساعدات شمال غرب قطاع غزة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٩٠ شهيدا، و ٦٠٥ إصابة خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٥٢٩٧ شهيدا و ١٢٨٤٢٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٥٠١٤ شهيد، ١٦٣٨٥ اصابة).