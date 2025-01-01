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خامنئي يوجه رسالة للإسرائيليين تضمنت مقاطع مصورة لصواريخ اطلقت من ايران: ستعانون البؤس

الأحد 15 يونيو 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يوجه رسالة للإسرائيليين تضمنت مقاطع مصورة لصواريخ اطلقت من ايران: ستعانون البؤس



طهران / وكالات /

نشر المرشد الإيراني علي خامنئي، رسالة مفادها “ستعانون البؤس” مع استئناف الهجمات الصاروخية الباليستية على إسرائيل.
ونشر المرشد الإيراني رسالته بالفارسية والعبرية على حسابه بمنصة إكس، وتضمن مقاطع مصورة لصواريخ أُطلقت من إيران إلى إسرائيل وأصابت أهدافًا في تل أبيب.
وتزامن منشور المرشد الإيراني مع موجة جديدة من الصواريخ أطلقتها إيران، مساء السبت، باتجاه إسرائيل.
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم “استباقي” وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية “غير المسبوقة” تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى”.
وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران بعملية اسمتها “الوعد الصادق 3″، الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 201 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “حدث خطير جدا” في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

 

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

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