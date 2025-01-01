الكشف عن التكنولوجيا السرية لطائرة الشبح التي مكّنت إسرائيل من مهاجمة إيران

وكالات - سما-

نفذت إسرائيل والولايات المتحدة تعديلًا سريًا على مقاتلات الشبح F-35I الإسرائيلية، ما مكّن سلاح الجو الإسرائيلي من تنفيذ هجوم جوي واسع على إيران دون الحاجة إلى التزود بالوقود جواً، ودون التأثير على قدرة التخفي من الرادارات.

وفقًا لموقع Middle East Eye، التعديل سمح للطائرات بحمل وقود إضافي بطريقة لا تُكشف بالرادار أو بأجهزة الاستشعار الحراري، وقد وصفه خبراء أمريكيون بأنه "تغيير لقواعد اللعبة" في عالم الطيران القتالي. مصدر أمريكي صرّح: "لم تتزود إسرائيل بالوقود في الجو ولم تهبط للتزود به في أي دولة، بل أقلعت الطائرات وعادت بشكل مستقل".

هذا التطوير تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة التي شاركت بنشاط في تطوير المنظومة الجديدة.

في المجتمع الأمني الأمريكي والدولي، يُنظر إلى هذا التحديث كقفزة نوعية في القدرات التشغيلية لمقاتلات F-35، وهي الطائرة الشبحية الوحيدة في العالم ذات المدى الطويل. وأوضح الخبير ريتشارد أبوالعافية أن إضافة خزانات وقود خارجية تتطلب تحديًا هندسيًا ضخمًا، لأنها قد تعرض الطائرة للكشف، مشيرًا إلى أن التعديل جرى "بشكل جراحي على هيكل الطائرة".

التقرير أشار إلى أن إسرائيل لم تستخدم أي قواعد أمريكية في الخليج أو قواعد في أذربيجان، حيث أكدت الأخيرة أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران. ويُتوقع أن تثير هذه النجاحات اهتمامًا كبيرًا من الدول العربية الراغبة بشراء طائرات F-35، وكذلك من خصوم الولايات المتحدة كالصين وروسيا. أحد المصادر ختم بالقول: "أداء الطائرة سيخضع الآن لمراجعة عالمية دقيقة".