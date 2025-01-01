الكشف عن الأهداف الأربعة لعملية "الأسد الصاعد" الإسرائيلية ضد إيران

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي انطلقت فجر يوم الجمعة الماضي بضربة مدمرة على العاصمة طهران.

وبحسب القناة فإن الأهداف تتمثل في "إلحاق أضرار جسيمة بالبرنامج النووي وتدمير برنامج الصواريخ الباليستية وإحباط "خطة تدمير إسرائيل" الإيرانية عبر هجوم بري، بالإضافة إلى تهيئة الظروف للقضاء على البرنامج النووي على المدى الطويل من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهدف من وراء الهجمات على إيران هو إزالة الخطر النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، في ما وصفه بـ"تهديد مزدوج" على بلاده.

وذكر في كلمته المسجلة، أن "هدفنا هو القضاء على التهديد المزدوج من جانب إيران لتدمير إسرائيل، وهو النووي والصواريخ الباليستية، وقد كنا في خضم الدقيقة 90 بينما كانت فرق النووي بإيران تتسابق من أجل صنع قنابل نووية".

وتطرق إلى ما حققته إسرائيل بهجماتها على إيران، بالقول "ألحقنا ضررا كبيرا جدا بمنشأة التخصيب الرئيسية في إيران، وموقع حيوي لصناعة قنابل نووية، بالإضافة إلى استهداف فريق العلماء الذي كان يدير هذه البرامج، وهذا ما سيعيدهم إلى الوراء لسنوات كثيرة".

وأضاف "قمنا بأمور أخرى لا يمكنني الإفصاح عنها. لقد ضربنا هذا البرنامج بشكل فعلي".

وخاطب الإسرائيليين بالقول "هنالك تهديد كبير للصواريخ الباليستية، ولكم أن تتخيلوا إذا كان لإيران 20 ألف صاروخ كهذه، والتي تندرج كعنصر إضافي ضمن خطة إيران إلى جانب النووي من أجل القضاء على دولة إسرائيل. بالتالي لم نسمح لأنفسنا أن يقوموا بإنشاء هذه القدرات وقررنا تدمير قدراتها الإنتاجية".

وأضاف نتنياهو "في الوقت القريب سترون طائرات سلاح الجو في سماء طهران. سنهاجم كل موقع وهدف للنظام الإيراني، وهذا ما شعروا به لا يتعدى الصفر لما سيشعرون به في الأيام المقبلة".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 13 عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله "ألحقنا وسنواصل إلحاق الضرر بشكل كبير بقدرات إيران بشكل يعيقها لسنوات. علينا التركيز على تحقيق أهداف الحرب التي حددناها لا أكثر من ذلك، والتي من بينها إلحاق الضرر بالنووي وصواريخ أرض – أرض وهي لا تشمل استهداف النظام نفسه في هذه المرحلة".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن ذلك سينتهي باتفاق وسنكون جزءا من صياغته. خامنئي لن يستسلم وآلية النهاية ستأتي فقط بطلب أمريكي واضح من إيران لوقف القتال".