حماس تعلق على الرد الإيراني على "إسرائيل"

علق القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق، على الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمس الأراضي الإيرانية، وأدى إلى مقتل العشرات من قادة وعلماء ومدنيين.

وأشار القيادي في "حماس" اليوم السبت، إلى أن "الرد الإيراني القوي يثبت أنه لا غطرسة دون رد ولا اعتداء دون جزاء".

وقال إن "عشرات الصواريخ الدقيقة والمسيرات نجحت في بلوغ أهدافها داخل عمق الكيان، رغم كل الضجيج عن "القبة الحديدية" و"حيتس" و"مقلاع داوود"".

وأضاف الرشق أن "المنظومات الدفاعية الإسرائيلية فشلت في اعتراض الضربة، والاحتلال يكتوي اليوم بنار طالما أشعلها في شعوب المنطقة".

وأكد أن "رسالة الرد واضحة: من يعتدي سيدفع الثمن".

وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.