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مادورو يدعو شعب "إسرائيل" إلى وقف العدوان على إيران وفلسطين

السبت 14 يونيو 2025 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مادورو يدعو شعب "إسرائيل" إلى وقف العدوان على إيران وفلسطين



كاراكاس/سما/

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الشعب الإسرائيلي إلى وقف العدوان العسكري ضد إيران، وأدان تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشبهها بالنازية.


وقال مادورو خلال خطاب في كاراكاس: "أنا كمسيحي ومن نسل اليهود السفارديم، أناشد شعب إسرائيل: أوقفوا جنون بنيامين نتنياهو. فقط شعب إسرائيل وحده قادر على إيقاف هذه الحرب. أوقفوا العدوان على إيران وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن".


ووصف الرئيس الفنزويلي الضربة الإسرائيلية على إيران، بأنها هجوم إجرامي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويهدد بالتصعيد في آسيا والشرق الأوسط.

وقارن مادورو الوضع الدولي الحالي بالأحداث التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية، قائلا إن القوى الغربية - لندن وباريس وواشنطن - شجعت هتلر وسلحته في وقتها، تماما كما تشجع نتنياهو اليوم.

وأضاف مادورو: "التاريخ يعيد نفسه. وقتها سمحوا لهتلر باحتلال تشيكوسلوفاكيا وبولندا. واليوم يشاهدون بصمت تدمير غزة، والآن الهجوم على إيران".


وأعرب مادورو عن خيبة أمله من موقف الدول الغربية، وأكد أن العالم متعدد الأقطاب المبني على الحوار بين الحضارات واحترام القانون الدولي وحده قادر على وقف خطر اندلاع حرب عالمية جديدة.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.

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