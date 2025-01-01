وزير الخارجية المصري: الهجمات الإسرائيلية على إيران تدفع المنطقة لحالة من الفوضى

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تعد تصعيدا خطيرا تهدد السلم والأمن الإقليمي وتدفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى.

وواصل الوزير المصري اتصالاته الهاتفية مع عدد من نظرائه الأوروبيين لمتابعة التطورات المتسارعة بالإقليم في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير واستهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية.



وتلقى عبد العاطي السبت، اتصالين هاتفيين من أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وشدد الوزير المصري، على ضرورة العمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، وأنه لا حلول عسكرية للازمات الإقليمية، مؤكدا رفض مصر لانتهاك سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، كما أشار إلى أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في الإقليم.

وتناول الاتصالان تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووفق البيان، أعرب الوزيران الإيطالي والإسباني عن تقديرهما للجهود الحثيثة التى تبذلها مصر في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، وإسهاماتها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتم الاتفاق خلال الاتصالين على تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

وأمس تلقى عبد العاطي، اتصالات هاتفية من نظرائه الفرنسي جان نويل بارو، واليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، والقبرصي كونستانتينوس كومبوس، والعراقي فؤاد حسين، في إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة.

كما أجرى عبد العاطي، اتصالات بوزراء خارجية السعودية والأردن وقطر وإيران، ومع نائب الرئيس الفلسطيني.

وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى والتقييم للأوضاع الإقليمية في المنطقة على ضوء "العدوان الإسرائيلي وتداعياته المتوقعة على أمن واستقرار المنطقة ودولها وعلى تطورات القضية الفلسطينية، والأهمية البالغة لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد والبحث عن الحلول السياسية للأزمات".

وأدانت مصر الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا إقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية أمس، إن العدوان الإسرائيلي يسهم في المزيد من التصعيد وسكب الزيت على النار، ويؤجج الأوضاع في المنطقة التي هي بالفعل على صفيح ساخن.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول: "موقفنا واضح، ونؤكد مرة أخرى على عدم وجود حلول عسكرية لأي من الأزمات الراهنة، ودعمنا بقوة المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، وانخرطنا بشكل مباشر في هذا المسار، وكان لدينا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات مباشرة مع الجانبين والجانب العماني وكل الأطراف المعنية".

وأكد أن مصر تنحاز لجانب خفض التصعيد، والدفع بالحلول السياسية والسلمية، مشددا على أهمية عدم تعرض المنطقة لحرب شاملة.