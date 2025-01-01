الجيش الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة F-35 إسرائيلية لكن مصير طيارها لا يزال مجهولا

طهران/سما/

أعلن الجيش الإيراني اليوم السبت، إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 في أجواء غرب البلاد، مشيرا إلى أن الطيار قفز بمظلته ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

وقال شعبة العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان، إن "قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني قامت باستهداف وتدمير طائرة حربية أخرى من طراز F35 تابعة للكيان الصهيوني بنجاح في أجواء غرب البلاد".



وأضاف البيان أن "الطيار قام باستخدام نظام القذف (الإيجيكت)، ومصيره لا يزال مجهولا ويجري حاليا التحقيق في الأمر".

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء أفادت أمس الجمعة بأن إيران أسرت طيار مقاتلة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية.

وذكرت الوكالة أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، مشيرة إلى الطيار الأسير امرأة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمثل نجاحا لقدرات الدفاع الجوي الإيراني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد جهوزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.