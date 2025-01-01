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"تسنيم": مقتل 3 من العلماء النوويين الإيرانيين و3 من الحرس الثوري

السبت 14 يونيو 2025 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تسنيم": مقتل 3 من العلماء النوويين الإيرانيين و3 من الحرس الثوري



طهران/سما/

أفادت وكالة "تسنيم" بأن مصادر إيرانية أعلنت عن مقتل ثلاثة من العلماء النوويين في "اعتداء إرهابي" نفذته إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

وأشارت التقارير إلى أن كلا من علي بكايي كريمي، منصور عسكري، وسعيد برجي، وهم من الخبراء البارزين في المجال النووي، "قد ارتقوا جراء هذا العدوان الإرهابي الذي استهدف مواقع داخل البلاد".

وأعلن فيلق "أنصار المهدي"، التابع لفيلق الحرس الثوري الإيراني، في محافظة زنجان شمال غربي العاصمة طهران، عن مقتل ثلاثة من عناصره في الهجوم الإسرائيلي الأخير، وأكد أن القتلى سقطوا أثناء أداء واجبهم في الدفاع عن حدود الوطن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على تسعة من كبار العلماء والخبراء المشاركين في البرنامج النووي الإيراني، خلال هجومه على إيران، الذي بدأ أمس الجمعة وأدى إلى مقتل قادة عسكريين وعلماء ومدنيين وتدمير مباني سكنية وحساسة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الغارات التي شنها سلاح الجو مع انطلاق عملية ⁧"الأسد الصاعد"⁩ تم القضاء على تسعة من كبار العلماء والخبراء الذين شاركوا بصورة فعالة في خطة النظام الإيراني لتطوير السلاح النووي".

وأضاف بيان الجيش: "‏من كبار علماء البرنامج النووي الذين تم القضاء عليهم: فريدون عباسي – خبير الهندسة الذرية

‏محمد مهدي طهرانجي – خبير الفيزياء

‏أكبر مطلب زاده – خبير الهندسة الكيمايئية

‏سعيد برجي – خبير هندسة المواد

‏أمير حسن فكهي – خبير الفيزياء

‏عبد الحميد منوشهر – خبير فيزياء المفاعلات النووية

‏منصورعسكري–خبيرالفيزياء

‏أحمد رضا ذو الفقاري دارياني – خبير الهندسة الذرية

‏علي بكايي كريمي – عالم ميكانيك.

وردا على الهجوم الإسرائيلي شنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، عدة موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب،

وأدت الضربات الصاروخية الإيراني إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط إسرائيل. 

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