إيران: انفجار في ثكنة الإمام الحسن العسكرية في محافظة كرمانشاه جراء هجوم إسرائيلي

طهران/سما/

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في ثكنة الإمام الحسن العسكرية في محافظة كرمانشاه جراء هجوم إسرائيلي.

وأظهر فيديو متداول تصاعد أعمدة الدخان في ثكنة "الإمام حسن" العسكرية بمحافظة كرمانشاه غربي إيران جراء الهجوم.



وأضافت الوكالة أنه سمع أيضا دوي انفجار في مدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك عقب استهداف صواريخ إسرائيلية 4 مواقع في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما سمع دوي انفجار في مدينة خرم‌ آباد، وفي مدينة كرمانشاه، وفق ما أفاد مراسلنا.

وأظهرت مشاهد مصورة، تصاعد أعمدة الدخان بعد غارة إسرائيلية في تبريز.

وقالت العلاقات العامة لمصفاة تبريز إنه لم يحدث أي هجوم على المصفاة، وهي تعمل بطاقة إنتاجية قصوى.

في غضون ذلك، أفاد المراسل بأن الدفاعات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية استأنفت نشاطها في بعض المدن، بينها تبريز، خرم‌ آباد وكرمانشاه، وذلك بعدما فشلت أمس بالتصدي للهجمات الإسرائيلية أمس، إثر عمل أمني نفذه الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وكانت مصادر إعلامية أفادت اليوم السبت، بأن موجة جديدة من الهجمات انطلقت من إسرائيل باتجاه إيران.

وقالت إن طائرات مقاتلة اسرائيلية انطلقت لتنفيذ موجة هجمات جديدة في إيران، وذلك عقب جلسة تقييم الأوضاع التي ترأسها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان وقائد سلاح الجو قولهما في جلسة تقييم اليوم إن الطريق إلى إيران قد تم تمهيده، وأكدا أن الطائرات الإسرائيلية ستهاجم أهدافا في طهران بحسب الخطط.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن اليوم السبت، إن القوات الإسرائيلية ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا، وهدد خامنئي بإحراق طهران إذا استمرت بإطلاق الصواريخ.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن.